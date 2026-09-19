Tentative de record Guinness

Le pianiste québécois Nathan Loignon a tenté de battre le record Guinness du plus long marathon de piano en jouant plus de 130 heures consécutives au centre commercial Place Laurier à Québec.

Soumis à des règles très strictes, dont seulement 5 minutes de repos cumulables par heure et l’interdiction de rejouer la même pièce en moins de 4 heures, le jeune homme de 20 ans a finalement dû s’arrêter en raison d’une immense fatigue.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair à ce sujet, samedi, lors de l’émission Signé Lévesque.