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Tentative de record Guinness

130 heures consécutives au piano: «Un défi presque impossible à réaliser»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 19 septembre 2026 10:43

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
130 heures consécutives au piano: «Un défi presque impossible à réaliser»
Stéphane Leclair / Cogeco Média

Le pianiste québécois Nathan Loignon a tenté de battre le record Guinness du plus long marathon de piano en jouant plus de 130 heures consécutives au centre commercial Place Laurier à Québec.

Soumis à des règles très strictes, dont seulement 5 minutes de repos cumulables par heure et l’interdiction de rejouer la même pièce en moins de 4 heures, le jeune homme de 20 ans a finalement dû s’arrêter en raison d’une immense fatigue.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair à ce sujet, samedi, lors de l’émission Signé Lévesque.

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