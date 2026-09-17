Il a offert de l'argent caché dans des casquettes

Le candidat de la CAQ dans la circonscription de Rousseau, Louis-Charles Thouin, a glissé des billets de 10 et de 20 dollars dans des casquettes à l'effigie de son parti, lors d'un bingo au début du mois de septembre, révèle Le Journal.
Or, Nathalie Normandeau rappelle qu'il n'a pas le droit de poser un tel geste et qu'il devrait le savoir.
M. Thouin «achète des votes» à son avis, en employant une telle technique.
Écoutez l'analyste politique, Nathalie Normandeau, commenter le tout, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.
«Le candidat va se retrouver sur la défensive. Il risque de se faire taquiner. Il y a peut-être des électeurs qui avaient peut-être l'intention de voter pour lui et qui vont peut-être se dire qu'en 2026, on ne fait plus ça. Surtout qu'il l'a fait auprès d'aînés. Ça ajoute une couche de cynisme au geste qu'il a posé.»