Il a offert de l'argent caché dans des casquettes

Le candidat de la CAQ dans la circonscription de Rousseau, Louis-Charles Thouin, a glissé des billets de 10 et de 20 dollars dans des casquettes à l'effigie de son parti, lors d'un bingo au début du mois de septembre, révèle Le Journal.

Or, Nathalie Normandeau rappelle qu'il n'a pas le droit de poser un tel geste et qu'il devrait le savoir.

M. Thouin «achète des votes» à son avis, en employant une telle technique.

Écoutez l'analyste politique, Nathalie Normandeau, commenter le tout, jeudi, à l'émission Le Québec maintenant.