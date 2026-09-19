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Québec 2026

Jour 24 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

par Cogeco Nouvelles

Jour 24 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes
De gauche à droite: Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / PC montage / Jacques Boissinot

Jour 24 de la campagne électorale, les chefs étaient presque tous rassemblés en Mauricie pour prendre part au festival western de Saint-Tite.

Écoutez le journaliste Thomas Mercier résumer la journée des chefs de parti.

À écouter

Jour 24 I Le résumé de la campagne électorale en 90 secondes

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