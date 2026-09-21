Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de profils d’influenceurs s'adressant au public québécois sont créés de toutes pièces par l'intelligence artificielle.

Ces comptes, souvent conçus à des fins marketing ou publicitaires, exploitent le flou entre le vrai et le faux en l'absence de cadre réglementaire strict.

Écoutez Laurence Grondin-Robillard, professeure associée à l'UQAM, expliquer que déceler ces faux profils exige une attention particulière aux détails visuels, lundi, au micro de Lagacé le matin.

Elle souligne que ce phénomène pose un véritable problème de perte d'authenticité et de déception pour le public.