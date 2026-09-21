Crainte de bulle financière

Alors que les sept géants de la technologie propulsent les marchés boursiers à des sommets historiques, des craintes de bulle financière refont surface...

La course à l'intelligence artificielle exige des investissements colossaux de plusieurs centaines de milliards de dollars, alors qu'à peine 3 % des ménages nord-américains paient actuellement pour ces services.

Ce déséquilibre entre les dépenses massives et l'absence de rentabilité à court terme rappelle à plusieurs la bulle techno des années 2000.

Pour faire face à cette instabilité potentielle, la clé demeure la même: maintenir un portefeuille d'investissement bien diversifié.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, lundi, à Lagacé le matin.