Deux points de vue diamétralement opposés

Le modèle québécois est-il brisé? C’est ce que pense le Parti conservateur du Québec (PCQ), qui veut sabrer dans les dépenses de l’État.

La vision économique de la formation politique d’Éric Duhaime est diamétralement opposée à celle du gouvernement sortant, la Coalition avenir Québec (CAQ).

La baisse d’impôt de 11 000$ promise par le PCQ «ne tient pas debout», selon Eric Girard, ministre sortant des Finances et candidat pour la CAQ dans Groulx.

Avec la multiplication des promesses à coups de milliards de dollars, quels moyens comptent-ils prendre pour minimiser l’impact de ces mesures sur les finances de la province?

Écoutez l’échange entre Eric Girard, ministre sortant des Finances et candidat pour la CAQ dans Groulx, et Adrien Pouliot, porte-parole en matière d’économie et de finances publiques pour le PCQ et candidat dans D’Arcy-McGee, à Lagacé le matin, lundi.