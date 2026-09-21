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Deux points de vue diamétralement opposés

Débat: la vision de l’économie de la CAQ versus celle du PCQ

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 21 septembre 2026 07:38

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Débat: la vision de l’économie de la CAQ versus celle du PCQ
Adrien Pouliot, candidat conservateur, et Eric Girard, candidat caquiste, échangent sur l'économie du Québec. / Cogeco Média

Le modèle québécois est-il brisé? C’est ce que pense le Parti conservateur du Québec (PCQ), qui veut sabrer dans les dépenses de l’État. 

La vision économique de la formation politique d’Éric Duhaime est diamétralement opposée à celle du gouvernement sortant, la Coalition avenir Québec (CAQ). 

La baisse d’impôt de 11 000$ promise par le PCQ «ne tient pas debout», selon Eric Girard, ministre sortant des Finances et candidat pour la CAQ dans Groulx. 

Avec la multiplication des promesses à coups de milliards de dollars, quels moyens comptent-ils prendre pour minimiser l’impact de ces mesures sur les finances de la province?

Écoutez l’échange entre Eric Girard, ministre sortant des Finances et candidat pour la CAQ dans Groulx, et Adrien Pouliot, porte-parole en matière d’économie et de finances publiques pour le PCQ et candidat dans D’Arcy-McGee, à Lagacé le matin, lundi. 

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