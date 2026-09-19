Chronique culturelle

Un précieux trésor musical vient de faire son apparition. L'album David Bowie: The Shel Talmy Recordings rassemble dix chansons inédites enregistrées en 1965 par le légendaire artiste britannique, alors qu'il évoluait encore sous son véritable nom, David Jones.

Ces enregistrements témoignent de l'effervescence musicale de Londres au milieu des années 1960 et des premières explorations artistiques de l'icône.

Écoutez le chroniqueur culturel, Stéphane Leclair, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.