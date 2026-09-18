Film sur le pilote décédé il y a 44 ans

La première mondiale du film Gilles Villeneuve, l'ascension d'une légende est présentée au Festival international du film de Toronto.

Le film, réalisé par Yann Lanouette Turgeon et scénarisé par Daniel Roby, sortira en salle le 11 novembre.

Écoutez la fille du célèbre pilote québécois, Mélanie Villeneuve, qui agit comme productrice exécutive du long-métrage, vendredi au micro de Patrick Lagacé.

Elle explique que l'œuvre se concentre volontairement sur la jeunesse et les débuts méconnus de son père, de la motoneige à la Formule 1, plutôt que sur son décès tragique.