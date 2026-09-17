L'IA de plus en plus utilisée

Montréal ouvre actuellement ses portes au plus grand événement portant sur l'intelligence artificielle au Canada, ALL IN ce qui mène l'expert Guillaume Mathieu à se pencher sur l'automatisation et l'utilisation de l'IA dans le secteur bioalimentaire, notamment.

Par exemple, des véhicules autonomes sont d'ores et déjà en circulation dans les fermes du Québec et des logiciels sont utilisés par les restaurants pour optimiser la gestion des cuisines, mentionne-t-il.

Écoutez l'expert en bioalimentaire, Guillaume Mathieu, expliquer les impacts de l'IA dans son domaine, jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.