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Bilan des impacts potentiels sur les affaires

Arrêt du changement d'heure: faut-il suivre l'exemple du Manitoba?

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 septembre 2026 15:35

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Arrêt du changement d'heure: faut-il suivre l'exemple du Manitoba?
Gino Chouinard / Cogeco Média

Le Manitoba devient la plus récente province canadienne à abolir le changement d'heure saisonnier, ce qui fait resurgir le débat au Québec.

Un récent sondage souligne par ailleurs que 91% de la population de la province se dit favorable à ce que l'on emboîte le pas.

Mais quels seraient les impacts sur le milieu des affaires?

Écoutez la vice-présidente à la recherche et économiste en cheffe au Conseil du patronat, Norma Kozhaya, aborder le sujet jeudi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

Elle souligne notamment l'importance, si cette pratique prend fin, de faire la transition en coordination avec les plus grands partenaires économiques du Québec.

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