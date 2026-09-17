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Hommage à Félix Leclerc

«Félix, je me souviens»: Kathleen Fortin reprend le rôle de Fabiola

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 17 septembre 2026 15:43

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«Félix, je me souviens»: Kathleen Fortin reprend le rôle de Fabiola
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Écoutez Kathleen Fortin aborder la reprise du rôle de Fabiola dans le spectacle hommage «Félix, je me souviens», dédié à Félix Leclerc, jeudi après-midi, en compagnie de Catherine Beauchamp à l'émission de Gino Chouinard.

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