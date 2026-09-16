Leurs préférences ont changé

La maturité émotionnelle et les valeurs communes seraient les principales raisons des célibataires à la recherche d'un ou d'une amante.

C'est ce que révèle le sondage d'un magazine français et de l'entreprise Bumble, que commente le docteur Joël Monzée.

Écoutez le docteur en neurosciences, Joël Monzée, aborder le phénomène mercredi, au Québec maintenant.

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