Leurs préférences ont changé

La maturité émotionnelle et les valeurs communes seraient les principales raisons des célibataires à la recherche d'un ou d'une amante.
C'est ce que révèle le sondage d'un magazine français et de l'entreprise Bumble, que commente le docteur Joël Monzée.
Écoutez le docteur en neurosciences, Joël Monzée, aborder le phénomène mercredi, au Québec maintenant.
Autre sujet abordé
- Près de 4000 élèves québécois sont en bris scolaire, c'est-à-dire qu'ils doivent être renvoyés à la maison pour des comportements jugés problématiques.