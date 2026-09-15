Contrat d'un an de 1,5 million $

Le défenseur Arber Xhekaj a paraphé mardi un contrat d'un an d'une valeur de 1,5 million $ avec les Canadiens de Montréal, in extremis pour le camp préparatoire.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but et analyste de hockey Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Waite estime que Xhekaj a dû signer cette entente un peu à reculons à l'approche du camp, mais ce contrat d'un an souligne une autre chose, outre le fait que cela élimine toute distraction.