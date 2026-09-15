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Contrat d'un an de 1,5 million $

«Arber Xhekaj n'a pas encore convaincu l'organisation»-Stéphane Waite

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 15 septembre 2026 19:06

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«Arber Xhekaj n'a pas encore convaincu l'organisation»-Stéphane Waite
Arber Xhekaj et Kaiden Guhle. / PC/Christinne Muschi

Le défenseur Arber Xhekaj a paraphé mardi un contrat d'un an d'une valeur de 1,5 million $ avec les Canadiens de Montréal, in extremis pour le camp préparatoire.

Écoutez le spécialiste des gardiens de but et analyste de hockey Stéphane Waite au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Waite estime que Xhekaj a dû signer cette entente un peu à reculons à l'approche du camp, mais ce contrat d'un an souligne une autre chose, outre le fait que cela élimine toute distraction.

«On règle tout ce qu'on peut avant de commencer et c'est important. C'est important d'éliminer les distractions, que ce soit au niveau des médias, mais surtout au niveau des joueurs dans le vestiaire. C'est important que tous les joueurs sachent à quoi s'attendre. Ceci étant dit, pour Arber Xhekaj, après quatre saisons avec le Canadien, il n'a pas encore convaincu l'organisation.»

Stéphane Waite

L'autre sujet discuté

  • Le contrat de quatre ans accordé pour 22 millions $ à Alex Newhook;
  • «Newhook, c'est un couteau suisse»;
  • Zachary Bolduc pourrait être la surprise de la saison pour Stéphane Waite.

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