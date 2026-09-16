Annonce d'Ursula von der Leyen

À Strasbourg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a invité mercredi le Canada à devenir le tout premier membre associé de l'Union européenne.

Cette proposition de rapprochement avec le Canada survient dans le contexte où le pays tente de diversifier ses partenariats face aux incertitudes économiques mondiales et aux tensions commerciales avec les États-Unis.

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec (2003-2012), avocat associé chez Therrien Couture Joli-Cœur, et membre du conseil sur les relations canado-américaines, faire le point mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.