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Annonce d'Ursula von der Leyen

L'UE veut le Canada comme membre associé: «C'est une excellente nouvelle»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 16 septembre 2026 15:50

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
L'UE veut le Canada comme membre associé: «C'est une excellente nouvelle»
Gino Chouinard / Cogeco Média

À Strasbourg, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a invité mercredi le Canada à devenir le tout premier membre associé de l'Union européenne.

Cette proposition de rapprochement avec le Canada survient dans le contexte où le pays tente de diversifier ses partenariats face aux incertitudes économiques mondiales et aux tensions commerciales avec les États-Unis.

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec (2003-2012), avocat associé chez Therrien Couture Joli-Cœur, et membre du conseil sur les relations canado-américaines, faire le point mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

«C'est une excellente nouvelle. On devrait profiter de l'occasion pour conclure des ententes avec les Européens, qui nous permettent de rapatrier des talents dont on a beaucoup besoin ici, au Québec et au Canada, pour construire notre économie.»

Jean Charest

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