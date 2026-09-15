Le PQ présente son cadre financier

Le Parti québécois (PQ) a dévoilé son cadre financier en vue des élections.

La formation politique mise notamment sur une réduction de la bureaucratie, le gel du salaire des élus, l'abolition de Santé Québec ainsi que sur des mesures autofinancées afin de dégager des marges de manœuvre et de baisser la taxe sur l'essence pendant un an.

Écoutez Nicolas Marceau, candidat du Parti québécois dans Marie-Victorin et ancien ministre des Finances, faire le point sur les prévisions économiques de sa formation, mardi, à La commission.