Rayonnement du Québec: «On est à la musique ce que la Suède est aux meubles»

En ouverture de La commission, Nathalie Normandeau ET Luc Ferrandez reviennent avec enthousiasme et humour sur la présence culturelle du Québec à l'international.

Ensuite, les commissaires effectuent une transition vers l'actualité politique québécoise en ce 20ᵉ jour de campagne électorale.

Ils annoncent le premier grand face-à-face des chefs diffusé le soir même à TVA et LCN, animé par Paul Larocque.

Cette actualité inspire la question du jour posée aux auditeurs: «Les débats télévisés influencent-ils votre vote?».

Écoutez l'ouverture de La commission, mardi midi.

Ensuite, un rapide survol des promesses politiques est fait, incluant le dévoilement du cadre financier du Parti québécois et l'engagement de Québec solidaire d'investir un milliard de dollars supplémentaire dans les organismes communautaires.