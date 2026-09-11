À l'approche de celui de Montréal

Le Belge Remco Evenpoel a remporté le Grand Prix cycliste de Québec, vendredi, alors que Montréal aura aussi le sien dimanche.

L'épreuve était particulièrement ardue dans la capitale, alors que l'inclinaison d'une partie de la course s'élève à 14 %.

Écoutez le chroniqueur Jérémie Rainville faire le tour de l'actualité sportive à l'émission de Gino Chouinard, vendredi.

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