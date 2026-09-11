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À l'approche de celui de Montréal

Le Belge Remco Evenpoel vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 11 septembre 2026 17:04

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Le Belge Remco Evenpoel vainqueur du Grand Prix cycliste de Québec
Grand Prix cycliste de Québec / Cogeco Média

Le Belge Remco Evenpoel a remporté le Grand Prix cycliste de Québec, vendredi, alors que Montréal aura aussi le sien dimanche.

L'épreuve était particulièrement ardue dans la capitale, alors que l'inclinaison d'une partie de la course s'élève à 14 %.

Écoutez le chroniqueur Jérémie Rainville faire le tour de l'actualité sportive à l'émission de Gino Chouinard, vendredi.

Autres sujets abordés

  • Les Blue Jays toujours aussi proches d'une place en séries;
  • La demi-finale de l'US Open bat son plein;
  • Les Canadiens signeront-ils Arber Xhekaj et Zachary Bolduc?

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