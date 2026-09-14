De 96 millions à 1 milliard

Alors que la campagne électorale bat son plein et que deux débats auront lieu dans les prochains jours, la cheffe de la Coalition avenir Québec risque de devoir s’expliquer sur les révélations de Radio-Canada.

Le journaliste Thomas Gerbet a appris qu’un projet informatique en santé de 96 millions de dollars, celui du Système d’information des finances et de l'approvisionnement, a été réévalué à un milliard.

Le gouvernement du Québec a donné, malgré des avertissements de fonctionnaires, le feu vert à la poursuite du projet.

Quel impact aura cette révélation sur la campagne électorale? Deux nouveaux sondages démontrent que la CAQ commence à s’essouffler alors qu’une vraie course à trois se dessine.

Écoutez Patrick Lagacé faire le tour d’horizon de l’actualité, lundi, avec la journaliste Valérie Lebeuf.