Bilan de son premier spectacle à Paris

Céline Dion a fait son grand retour à Paris, samedi, devant 35 000 spectateurs.

Le spectacle a duré 2h30, la chanteuse alternant entre le français et l'anglais, explique le chroniqueur culturel Stéphane Leclair.

Il souligne que la voix de Céline a changé, en étant un peu plus grave qu'à l'habitude, vu sa maladie.

Était-ce une soirée mémorable? Que retenir de ce premier spectacle de Céline à Paris?

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair, raconter le tout en direct de Paris, dimanche, à Signé Lévesque.