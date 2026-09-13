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Bilan de son premier spectacle à Paris

Grand retour Céline Dion: «Sa voix a changé et c'est normal»

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 13 septembre 2026 08:42

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Grand retour Céline Dion: «Sa voix a changé et c'est normal»
Céline Dion a fait son grand retour à Paris, samedi, devant 35 000 spectateurs. / La Presse Canadienne / AP Photo / Aurelien Morissard

Céline Dion a fait son grand retour à Paris, samedi, devant 35 000 spectateurs.

Le spectacle a duré 2h30, la chanteuse alternant entre le français et l'anglais, explique le chroniqueur culturel Stéphane Leclair.

Il souligne que la voix de Céline a changé, en étant un peu plus grave qu'à l'habitude, vu sa maladie.

Était-ce une soirée mémorable? Que retenir de ce premier spectacle de Céline à Paris?

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair, raconter le tout en direct de Paris, dimanche, à Signé Lévesque.

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