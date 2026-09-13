Et ça dégénère

Un enseignant d'éducation physique de Jonquière a été dénoncé dans une publication publiée sur une page Spotted, qui l'accuse de faire faire des activités trop intenses aux élèves, les menant, par exemple, jusqu'au vomissement.

C'est un «post» qui a vite dégénéré et qui a dû être retiré, les commentaires souvent fautifs se multipliant à propos de ce professeur, explique Martin-Thomas Côté.

Écoutez l'animateur au 95,7 KYK, Martin-Thomas Côté expliquer ce qui s'est passé, dimanche, à Signé Lévesque.