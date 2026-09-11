Face à l'ampleur de la crise de l'itinérance qui touche l'ensemble du Québec, la philanthropie ne suffit plus à supporter la situation.
Écoutez le président du conseil d'administration de la Mission Old Brewery et de Cogeco, Louis Audet, vendredi, à Lagacé le matin.
Selon lui, un investissement estimé à 2,4 milliards de dollars sur dix ans est nécessaire pour construire 12 000 logements et accompagner les personnes vulnérables.
L'entrepreneur plaide pour un nouveau contrat social et l'adoption d'une loi contraignante qui forcerait l'État à financer l'ensemble des dépenses nécessaires pour régler le problème.
«Il faut passer cette loi parce que, sans ça, s'il n'y a pas une obligation de le faire, l'itinérance va être reléguée au second plan [...] Il faut un nouveau contrat social pour la dignité de ces gens-là, pour leur bonheur et pour ne pas raccourcir leur vie de 15 à 20 ans, comme c'est le cas actuellement. Il y a des sacrifices à faire. J'appelle ça un nouveau contrat social.»