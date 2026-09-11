Face à l'ampleur de la crise de l'itinérance qui touche l'ensemble du Québec, la philanthropie ne suffit plus à supporter la situation.

Écoutez le président du conseil d'administration de la Mission Old Brewery et de Cogeco, Louis Audet, vendredi, à Lagacé le matin.

Selon lui, un investissement estimé à 2,4 milliards de dollars sur dix ans est nécessaire pour construire 12 000 logements et accompagner les personnes vulnérables.

L'entrepreneur plaide pour un nouveau contrat social et l'adoption d'une loi contraignante qui forcerait l'État à financer l'ensemble des dépenses nécessaires pour régler le problème.