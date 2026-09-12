Actualité en région

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Match sans lendemain pour les Capitales de Québec: «Les espoirs sont là»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 12 septembre 2026 09:00

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Pierre Blais
Pierre Blais

et autres

Match sans lendemain pour les Capitales de Québec: «Les espoirs sont là»
Pierre Blais / Cogeco Média

Après une défaite surprise à domicile, les Capitales de Québec dispute ce samedi soir un troisième et ultime match pour déterminer son avenir en séries éliminatoires

Écoutez l'animateur au FM 93, Pierre Blais, à ce sujet, samedi, lors de l'émission Signé Lévesque.

Trois des quatre radiologistes de l'hôpital de Magog ont remis leur démission, soulevant de vives inquiétudes quant à l'accès aux examens d'imagerie médicale dans la région de l'Estrie.

Écoutez l'animateur du 107,7, Jean-François Desaulniers, à ce sujet, samedi, lors de l'émission, Signé Lévesque.

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