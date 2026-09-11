Controverse autour d’Éric Duhaime

Au 16e jour de la campagne électorale, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, vivement scandalisés, réagissent aux propos controversés du chef conservateur Éric Duhaime.

Interrogé en matinée sur son candidat dans Mégantic, Jimmy Gagnon — condamné en 2024 pour avoir vandalisé l'érablière d'un couple de septuagénaires et reconnu par le tribunal pour avoir menti —, M. Duhaime a soutenu que mentir en cour n'était pas un obstacle pour siéger à l'Assemblée nationale.

Pour Nathalie Normandeau, cette tentative de minimiser une faute grave constitue un «déni de démocratie» et un mépris des institutions judiciaires et politiques du Québec.

Luc Ferrandez abonde dans le même sens, dénonçant un discours populiste qui cautionne l'idée de se faire justice soi-même et qui cherche à faire diversion en attaquant d'autres figures politiques.

Les deux coanimateurs soulignent l'incohérence du chef conservateur, qui a décliné l'invitation de venir s'expliquer en ondes, alors qu'il ne rate habituellement jamais une occasion de s'exprimer dans les médias...

Écoutez les commissaires réagir à cette histoire et commenter l'actualité chaude du jour, vendredi midi.