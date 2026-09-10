Positionnement flou sur la question référendaire

Interrogée sur sa position concernant la question référendaire jeudi matin, la cheffe caquiste Christine Fréchette est demeurée évasive. Elle a répondu que sa «position personnelle n'a pas d'importance [...] ce n'est pas le moment de démarrer ça ».

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point à l'émission La commission, ce jeudi.