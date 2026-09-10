Positionnement flou sur la question référendaire

Interrogée sur sa position concernant la question référendaire jeudi matin, la cheffe caquiste Christine Fréchette est demeurée évasive. Elle a répondu que sa «position personnelle n'a pas d'importance [...] ce n'est pas le moment de démarrer ça ».
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez faire le point à l'émission La commission, ce jeudi.
«Ça va devenir comme un caillou dans la chaussure de Christine Fréchette. Elle va être talonnée par les journalistes, par le chef du Parti québécois, par le chef du Parti libéral du Québec. Ils ne lâcheront pas le morceau.»
Autre sujet abordé:
- Débat entre Nathalie et Luc : faut-il désyndicaliser le milieu de la construction?