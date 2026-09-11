La souveraineté continue d'occuper une place centrale sur les réseaux sociaux en cette campagne électorale.

Les candidats rivalisent d'ingéniosité en publiant des vidéos de leurs meilleurs moments de débat, cherchant à faire tourner le message à leur avantage.

Questionnée sur sa position face à l'indépendance du Québec, la première ministre sortante, Christine Fréchette, a dû publier une mise au point pour clarifier son orientation.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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