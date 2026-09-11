À un peu plus de 24 heures de son grand retour

À un peu plus de 24 heures du grand retour sur scène de Céline Dion à Paris après plus de six ans d'absence, la fébrilité est à son comble chez ses admirateurs.
Si très peu de détails ont filtré sur la séquence des chansons et le déroulement des spectacles, le public est au rendez-vous devant son hôtel parisien.
Parmi eux se trouve Estevam Peric, un admirateur de Céline, originaire du Brésil et désormais établi au Québec, qui assistera à cette occasion à son 100e concert de la diva québécoise.
Il prévoit même assister à huit représentations lors de cette série de concerts dans la capitale française.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«De voir ce qu'elle a pu surpasser, puis être prête à affronter un stress de cette envergure-là, c'est pour moi exceptionnel, extraordinaire. Je ne sais pas comment elle fait pour faire tout ça. C'est une inspiration aussi.»