À un peu plus de 24 heures de son grand retour

À un peu plus de 24 heures du grand retour sur scène de Céline Dion à Paris après plus de six ans d'absence, la fébrilité est à son comble chez ses admirateurs.

Si très peu de détails ont filtré sur la séquence des chansons et le déroulement des spectacles, le public est au rendez-vous devant son hôtel parisien.

Parmi eux se trouve Estevam Peric, un admirateur de Céline, originaire du Brésil et désormais établi au Québec, qui assistera à cette occasion à son 100e concert de la diva québécoise.

Il prévoit même assister à huit représentations lors de cette série de concerts dans la capitale française.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Bénédicte Lebel aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.