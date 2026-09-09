Spectacle d'humour

Pour son troisième One-Man-Show en carrière, qui s'intitule Danser sous la pluie, l'humoriste Phil Roy souhaite aborder la scène de façon plus posée.

En présentant différentes facettes de sa personnalité moins connue du public, sa proposition se veut plus authentique, mais tout aussi bidonnante.

Écoutez Phil Roy, humoriste, présenter son nouveau spectacle, ce mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.