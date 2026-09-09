Un dilemme compte tenu des effets sur la santé

La génération Z consomme moins d'alcool que les générations précédentes, ce qui fait reculer les ventes de la SAQ.

La société d'État cherche donc à renouveler ses stratégies marketing pour joindre ce public. Toutefois, cette mission peut sembler paradoxale, étant donné les enjeux de santé qui peuvent découler de la consommation d'alcool et décriés notamment par l'Association de la santé publique du Québec.

Écoutez la chroniqueuse Alexane Drolet, qui s'est penchée sur ce phénomène, faire le point mercredi après-midi au micro de l'animateur Gino Chouinard.