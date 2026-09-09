La convention «Trump-a-palooza»

Il y a actuellement une convention républicaine au Texas. Une première, lors d'élections de mi-mandat.
Écoutez l'analyste et spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin aborder le sujet mercredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
Les sujets abordés
- Les républicains sont préoccupés par l'économie, le coût de la vie et la possibilité de fraude électorale liée au vote par la poste;
- Une proche de Trump, Nathalie Harp, aurait reçu un boni de 45 000 $, suscitant une enquête du Washington Post sur la légalité de ces primes.