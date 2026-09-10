Baisse des étudiants universitaires étrangers

La décision des gouvernements fédéral et provincial de restreindre le nombre d'étudiants internationaux affectent lourdement les revenus de plusieurs universités.

C'est le cas de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), qui encaisse une perte majeure de 1000 étudiants, depuis deux ans.

Écoutez le recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Christian Blanchette, faire le point jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez à l'émission La commission.