Au lendemain du dévoilement officiel du tout premier iPhone pliable, le iPhone Duo, les réactions fusent quant au prix affiché pour les consommateurs canadiens.

Le nouveau modèle haut de gamme d'Apple est offert au Canada à un prix de départ de 2999$ CA, alors qu'il est vendu 1999$ US aux États-Unis.

En effectuant la conversion de la devise, le coût américain équivaut à environ 2760$ CA, ce qui révèle un écart injustifié de 240$ CA aux dépens des acheteurs d'ici.

Écoutez le chroniqueur Frédéric Labelle aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Cette différence ne s'explique pas par les tarifs douaniers, puisque l'appareil est fabriqué en Chine, mais reposerait plutôt sur une stratégie de tarification ciblée d'Apple selon les marchés.

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