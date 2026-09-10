Guerre tarifaire

Face aux tensions commerciales et à l'imposition de tarifs aux États-Unis, certaines entreprises d'ici tirent brillamment leur épingle du jeu.

C'est le cas de Service Marine Canada, une PME spécialisée dans la réparation et la vente de systèmes de propulsion pour navires de grande taille, située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Son président, Dominique Plouffe, explique comment son entreprise a évité de passer par les États-Unis pour enfin réaliser d'importantes économies.

Écoutez Dominique Plouffe, président de Service Marine Canada, dévoiler sa stratégie, ce jeudi, à l'émission La commission.

En négociant directement avec des entreprises européennes plutôt que d'importer par des intermédiaires américains, Service Marine Canada réussit à contourner les taxes douanières. Cette manœuvre permet non seulement d'économiser près de 2,5 millions de dollars par année, mais aussi d'offrir des prix plus compétitifs à sa clientèle canadienne et internationale.

Les coanimateurs et l'invité abordent aussi les défis liés au recrutement et au maintien de travailleurs étrangers depuis les mesures gouvernementales limitant l'immigration.