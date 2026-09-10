À l'occasion du segment Humeurs de campagne, un rendez-vous quotidien depuis le début de la campagne électorale, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez font le point sur les nouvelles du jour et la situation des cinq principaux partis.

Ce jeudi, ils discutent du Rendez-vous des chefs, diffusé la veille à RDI, présenté sous forme d'entrevues avec chacun des chefs de parti.

Écoutez les deux animateurs faire le point sur la performance des chefs, et sur l'enjeu du télétravail, qui a été mis de l'avant par Charles Milliard lors de cet exercice, à l'émission La commission.