 Aller au contenu
Humeurs de campagne

Quand le télétravail s’amène dans la campagne électorale

par 98.5

0:00
18:58

Entendu dans

La commission

le 10 septembre 2026 13:40

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Quand le télétravail s’amène dans la campagne électorale
La commission / Cogeco Média

À l'occasion du segment Humeurs de campagne, un rendez-vous quotidien depuis le début de la campagne électorale, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez font le point sur les nouvelles du jour et la situation des cinq principaux partis.

Ce jeudi, ils discutent du Rendez-vous des chefs, diffusé la veille à RDI, présenté sous forme d'entrevues avec chacun des chefs de parti.

Écoutez les deux animateurs faire le point sur la performance des chefs, et sur l'enjeu du télétravail, qui a été mis de l'avant par Charles Milliard lors de cet exercice, à l'émission La commission.

Vous aimerez aussi

«C'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula»
La commission
«C'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula»
0:00
7:38
Campagne électorale: qu'est-ce qui dicte vraiment notre vote?
Le Québec maintenant
Campagne électorale: qu'est-ce qui dicte vraiment notre vote?
0:00
6:04
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La promesse d'un référendum: un boulet pour le PQ?
Rattrapage
Question du jour
La promesse d'un référendum: un boulet pour le PQ?
«Le taux directeur pourrait s'étirer jusqu'à 3.5% en juillet»
Rattrapage
Guerre tarifaire
«Le taux directeur pourrait s'étirer jusqu'à 3.5% en juillet»
Qu'est-ce qui explique le prix élevé des produits laitiers?
Rattrapage
Pourquoi ça coûte si cher?
Qu'est-ce qui explique le prix élevé des produits laitiers?
«Ça va devenir comme un caillou dans la chaussure de Christine Fréchette»
Rattrapage
Positionnement flou sur la question référendaire
«Ça va devenir comme un caillou dans la chaussure de Christine Fréchette»
«Dépêchons-nous de trouver une solution maintenant qui ne soit pas l'abandon»
Rattrapage
Visite de Volodymyr Zelensky
«Dépêchons-nous de trouver une solution maintenant qui ne soit pas l'abandon»
«Ça représente 23 millions de dollars dans nos coffres à l'UQTR»
Rattrapage
Baisse des étudiants universitaires étrangers
«Ça représente 23 millions de dollars dans nos coffres à l'UQTR»
Le pari de Micrologic pour rapatrier 5 milliards $ au Québec d'ici dix ans
Rattrapage
Souveraineté numérique
Le pari de Micrologic pour rapatrier 5 milliards $ au Québec d'ici dix ans
«J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas fait de choix définitif»
Rattrapage
Paul Arcand
«J'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas fait de choix définitif»
«C'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula»
Rattrapage
Protection du territoire agricole
«C'est un peu comme confier la banque de sang à Dracula»
Une PME québécoise esquive les tarifs de Trump et économise des millions
Rattrapage
Guerre tarifaire
Une PME québécoise esquive les tarifs de Trump et économise des millions
Chèque de 5000 $ promis par Trump: «Duplessis peut aller se rasseoir»
Rattrapage
Ouverture
Chèque de 5000 $ promis par Trump: «Duplessis peut aller se rasseoir»
Carney doit-il maintenir la ligne dure face à Trump?
Rattrapage
Discussion
Carney doit-il maintenir la ligne dure face à Trump?
L'IA pourrait-elle « tous nous tuer » d'ici la fin de la décennie?
Rattrapage
Les risques liés à l'intelligence artificielle
L'IA pourrait-elle « tous nous tuer » d'ici la fin de la décennie?
Le baril de pétrole brut à 100$: quels impacts pour le consommateur?
Rattrapage
Une première depuis juillet
Le baril de pétrole brut à 100$: quels impacts pour le consommateur?