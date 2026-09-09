Bisbille entre Ottawa et Washington

Alors que la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis s'intensifie, Washington réplique avec de nouvelles interdictions d'importation ciblant spécifiquement des produits canadiens comme l'alcool, le lactosérum et certaines motos.

Le gouvernement américain cherche également à exclure les entreprises canadiennes des approvisionnements fédéraux.

Certes, ces sanctions traduisent une escalade, mais le chroniqueur estime que la réaction de Donald Trump demeure étonnamment modérée.

La présence d'emplois américains directement liés à des géants comme Bombardier limite la marge de manœuvre de Washington.

Écoutez la chronique politique fédérale de Dimitri Soudas, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.