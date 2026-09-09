Situé directement sur la frontière canado-américaine à Dundee, le commerce Halfway House Freight Forwarding permet aux Canadiens de faire livrer leurs colis américains à une adresse locale.

Alors que les tensions commerciales et tarifaires s'intensifient entre Ottawa et Washington, le propriétaire de l'établissement, Louis Patenaude, observe de près les répercussions de ce conflit sur sa clientèle, qui provient des deux côtés de la ligne frontalière.

L'homme d'affaires souligne que les nouvelles taxes douanières touchent directement le portefeuille des consommateurs, qui réalisent progressivement que ce sont eux qui épongent les coûts de cette guerre commerciale.

Écoutez l'homme d'affaires discuter de la situation, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.