La fin de semaine dernière, l'animatrice Marie-Ève Tremblay a fait de longues heures de route pour se retrouver auprès de sa grand-mère en fin de vie.

Touché par l'expérience de Marie-Eve, le chroniqueur Stéphane Gendron s'est livré à cœur ouvert sur ses deux années passées à faire de l'accompagnement en maison de soins palliatifs.

Écoutez l'ex-maire de Huntingdon aborder le sujet lundi matin, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.