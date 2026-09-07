La fin de semaine dernière, l'animatrice Marie-Ève Tremblay a fait de longues heures de route pour se retrouver auprès de sa grand-mère en fin de vie.
Touché par l'expérience de Marie-Eve, le chroniqueur Stéphane Gendron s'est livré à cœur ouvert sur ses deux années passées à faire de l'accompagnement en maison de soins palliatifs.
Écoutez l'ex-maire de Huntingdon aborder le sujet lundi matin, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.
«D'avoir la mort dans ton entourage, de gens qui vont mourir, c'est quelque chose, c'est une belle énergie. La vraie école de la vie, c'est d'aller dans les derniers moments de la vie.»