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Candidat controversé dans l'équipe d'Éric Duhaime

«Dans le cas d'Éric Lanthier, on a l'impression qu'il est révisionniste»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 septembre 2026 07:20

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
«Dans le cas d'Éric Lanthier, on a l'impression qu'il est révisionniste»
Dans les coulisses de l'Assemblée nationale avec Mathieu Boivin / Cogeco Média

Dans un dossier du Journal de Montréal, le passé d'Éric Lanthier, candidat du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime dans Pontiac, refait surface. 

L'homme, qui agissait comme pasteur sur le site de Campagne Québec Vie, a tenu des propos troublants, remettant en question l'avortement et défendant les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin analyser la situation avec l'animateur Patrick Lagacé mercredi.

«Jusqu'à maintenant, Éric Duhaime a toujours défendu ses candidats qui tenaient des propos qui étaient hors consensus. Dans le cas de M. Lanthier, ça va être difficile parce qu'il touche à tellement de choses sur lesquelles la société québécoise a longuement débattu et s'est prononcé. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui est révisionniste.»

Mathieu Boivin

Autres sujets abordés

  • La réaction de la classe politique aux menaces de tarifs douaniers;
  • L'émission «Cinq chefs, une élection» diffusée à Radio-Canada;
  • L'arrivée d'Olivier Primeau aux côtés de Christine Fréchette dans la campagne de la CAQ.

RECTIFICATIF

Depuis la publication de cette chronique, Éric Lanthier a affirmé qu'il se retirait afin de ne pas être une distraction pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime.

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