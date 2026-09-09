Candidat controversé dans l'équipe d'Éric Duhaime

Dans un dossier du Journal de Montréal, le passé d'Éric Lanthier, candidat du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime dans Pontiac, refait surface.
L'homme, qui agissait comme pasteur sur le site de Campagne Québec Vie, a tenu des propos troublants, remettant en question l'avortement et défendant les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles.
Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin analyser la situation avec l'animateur Patrick Lagacé mercredi.
«Jusqu'à maintenant, Éric Duhaime a toujours défendu ses candidats qui tenaient des propos qui étaient hors consensus. Dans le cas de M. Lanthier, ça va être difficile parce qu'il touche à tellement de choses sur lesquelles la société québécoise a longuement débattu et s'est prononcé. On a l'impression d'avoir quelqu'un qui est révisionniste.»
Autres sujets abordés
- La réaction de la classe politique aux menaces de tarifs douaniers;
- L'émission «Cinq chefs, une élection» diffusée à Radio-Canada;
- L'arrivée d'Olivier Primeau aux côtés de Christine Fréchette dans la campagne de la CAQ.
RECTIFICATIF
Depuis la publication de cette chronique, Éric Lanthier a affirmé qu'il se retirait afin de ne pas être une distraction pour le Parti conservateur d'Éric Duhaime.