Candidat controversé dans l'équipe d'Éric Duhaime

Dans un dossier du Journal de Montréal, le passé d'Éric Lanthier, candidat du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime dans Pontiac, refait surface.

L'homme, qui agissait comme pasteur sur le site de Campagne Québec Vie, a tenu des propos troublants, remettant en question l'avortement et défendant les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles.

Écoutez le chroniqueur politique Mathieu Boivin analyser la situation avec l'animateur Patrick Lagacé mercredi.