 Aller au contenu
Les contre-tarifs vont s'appliquer ce soir

Fréchette à Québec: «Ce n'est pas vrai, elle n'a pas suspendu sa campagne»

par 98.5

0:00
12:36

Entendu dans

Lagacé le matin

le 7 septembre 2026 07:22

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Mathieu Boivin
Mathieu Boivin
Fréchette à Québec: «Ce n'est pas vrai, elle n'a pas suspendu sa campagne»
Mathieu Boivin / Cogeco Média

Les contre-tarifs canadiens vont s'appliquer dès minuit, ce soir, et la réaction des Américains est imprévisible, explique le chroniqueur Mathieu Boivin.

Il aborde aussi l'approche de la cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, à l'égard de laquelle il estime qu'elle aurait été critiquée, qu'elle s'occupe de la guerre commerciale ou pas.

Selon lui, il est faux de dire que Chrisine Fréchette a suspendu sa campagne électorale, comme le disent ses adversaires politiques, alors que son congé de dimanche était prévu depuis longtemps et qu'elle a prévu des activités au cours de la journée, lundi.

Écoutez le chroniqueur politique, Mathieu Boivin, décortiquer le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Dans les circonstances, c'est ta job, comme première ministre, d'arriver avec des mesures de soutien. Puis ça, tu peux pas le faire sans avoir consulté ton gouvernement et adopter des décrets.»

Mathieu Boivin

Autres sujets abordés

  • Où en est la campagne libérale?;
  • Bilan du rassemblement péquiste au Centre Vidéotron de la fin de semaine dernière.

Vous aimerez aussi

«Certains républicains commencent à s'inquiéter» -Dimitri Soudas
Lagacé le matin
«Certains républicains commencent à s'inquiéter» -Dimitri Soudas
0:00
7:18
Nouvelles frappes sur des pétroliers et le retour de blocus maritimes en Iran
Lagacé le matin
Nouvelles frappes sur des pétroliers et le retour de blocus maritimes en Iran
0:00
6:54
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Les gens disent les pires horreurs avec leur propre nom» -Patrick Lagacé
Rattrapage
Commentaires sexistes d'un vox pop d'Hugo Meunier
«Les gens disent les pires horreurs avec leur propre nom» -Patrick Lagacé
Le nouveau look capillaire de Donald Trump fait réagir
Rattrapage
Erreur ou nouveau style?
Le nouveau look capillaire de Donald Trump fait réagir
Saison 2 d'Antigang: «Il y aura beaucoup de pentes glissantes»
Rattrapage
Léane Labrèche-Dor raconte
Saison 2 d'Antigang: «Il y aura beaucoup de pentes glissantes»
Un abus de pouvoir d'un arbitre dénoncé dans la MLB
Rattrapage
Doug Eddings
Un abus de pouvoir d'un arbitre dénoncé dans la MLB
3e lien d'Éric Duhaime: «Ça va transformer le milieu agricole en banlieue»
Rattrapage
De l'île d'Orléans à Beaumont
3e lien d'Éric Duhaime: «Ça va transformer le milieu agricole en banlieue»
Serge Denoncourt de retour avec une troisième saison de Serge à Paris
Rattrapage
Sur TV5
Serge Denoncourt de retour avec une troisième saison de Serge à Paris
Un ballon mythique donnera le coup d'envoi à la saison de la NFL
Rattrapage
Patriots vs Seahawks
Un ballon mythique donnera le coup d'envoi à la saison de la NFL
Céline Dion à Paris: alerte aux faux billets pour les concerts
Rattrapage
Fraude
Céline Dion à Paris: alerte aux faux billets pour les concerts
Trump inonde Truth Social: «Une stratégie bien établie chez les trumpistes»
Rattrapage
Des dizaines de publications
Trump inonde Truth Social: «Une stratégie bien établie chez les trumpistes»
Nouvelles frappes sur des pétroliers et le retour de blocus maritimes en Iran
Rattrapage
Détroit d'Ormuz
Nouvelles frappes sur des pétroliers et le retour de blocus maritimes en Iran
Une candidate de la CAQ et son «flirt» avec l'ésotérisme
Rattrapage
Joliette
Une candidate de la CAQ et son «flirt» avec l'ésotérisme
«Certains républicains commencent à s'inquiéter» -Dimitri Soudas
Rattrapage
Guerre économique Canada-États-Unis
«Certains républicains commencent à s'inquiéter» -Dimitri Soudas
Itinérance à Longueuil: Carl Marchand raconte sa nuit dans un campement
Rattrapage
Sur le terrain
Itinérance à Longueuil: Carl Marchand raconte sa nuit dans un campement
Luc Ferrandez déménage dans Ahuntsic: «Je quitte le Plateau pour mon garçon»
Rattrapage
28 ans dans le même quartier
Luc Ferrandez déménage dans Ahuntsic: «Je quitte le Plateau pour mon garçon»
Astra: «OpenAI a gagné avec ce nouveau modèle» -Alexandre Leblond
Rattrapage
Intelligence artificelle générale
Astra: «OpenAI a gagné avec ce nouveau modèle» -Alexandre Leblond