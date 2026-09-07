Les contre-tarifs vont s'appliquer ce soir

Les contre-tarifs canadiens vont s'appliquer dès minuit, ce soir, et la réaction des Américains est imprévisible, explique le chroniqueur Mathieu Boivin.

Il aborde aussi l'approche de la cheffe de la Coalition avenir Québec, Christine Fréchette, à l'égard de laquelle il estime qu'elle aurait été critiquée, qu'elle s'occupe de la guerre commerciale ou pas.

Selon lui, il est faux de dire que Chrisine Fréchette a suspendu sa campagne électorale, comme le disent ses adversaires politiques, alors que son congé de dimanche était prévu depuis longtemps et qu'elle a prévu des activités au cours de la journée, lundi.

Écoutez le chroniqueur politique, Mathieu Boivin, décortiquer le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.