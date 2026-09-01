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Branché sur le sport

Géographie créative, moments malaisants et amour... des arbitres

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 1 septembre 2026 21:42

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Géographie créative, moments malaisants et amour... des arbitres
Paul-Christian Bergeron / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville.

Écoutez des extraits très récents ou plus anciens plutôt renversants.

  • Brady Tkachuk a des lacunes en géographie;
  • Le jour où Nelson Mandela est devenu joueur de hockey;
  • Des voeux de mariage pas très gentils pour un partisan des Maple Leafs de Toronto;
  • Bill Guérin, président des opérations hockey du Minnesota, refuse de garantir la prolongation de contrat de Quinn Hughes;
  • Les Seahawks de la NFL changent de propriétaire, mais ce dernier demeure un admirateur des Steelers;
  • Un partisan obtient la signature d’un arbitre et non pas celle d'un joueur vedette.

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