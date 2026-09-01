Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron au micro de Jérémie Rainville.
Écoutez des extraits très récents ou plus anciens plutôt renversants.
- Brady Tkachuk a des lacunes en géographie;
- Le jour où Nelson Mandela est devenu joueur de hockey;
- Des voeux de mariage pas très gentils pour un partisan des Maple Leafs de Toronto;
- Bill Guérin, président des opérations hockey du Minnesota, refuse de garantir la prolongation de contrat de Quinn Hughes;
- Les Seahawks de la NFL changent de propriétaire, mais ce dernier demeure un admirateur des Steelers;
- Un partisan obtient la signature d’un arbitre et non pas celle d'un joueur vedette.