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Squelettes des candidats

«Est ce que c'est nourrissant du point de vue démocratique?»

par 98.5

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18:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 septembre 2026 06:25

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«Est ce que c'est nourrissant du point de vue démocratique?»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé se penche sur la campagne électorale québécoise et les propos de certains candidats politiques qui mettent leurs partis dans l'embarras.

Le candidat du Parti québécois et ancien animateur de radio François Gariépy s’est retrouvé dans l’eau chaude. Ses déclarations ont notamment poussé la CAQ de Christine Fréchette à réclamer le retrait de sa candidature.

Le Parti québécois a riposté en faisant ressortir des passages du roman La déesse des mouches à feu.

De vieilles publications insultantes du candidat conservateur Dominique Dumas, qu'il a tenté d'effacer avant de se lancer en politique, ont également refait surface. 

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé se pencher sur le sujet, mardi, lors de son tour d'horizon.

Autres sujets abordés:

  • Victoire du candidat libéral Daniel Gobeil lors de l'élection partielle fédérale dans Chicoutimi-Le Fjord;
  • Bilan tragique des inondations au Népal et nouvelles frappes russes à Kiev;
  • Sondage Reuters/Ipsos en vue des élections américaines de mi-mandat;
  • Début du procès en diffamation du cardinal Marc Ouellet;
  • Resserrement des critères d'admissibilité à l'IVAC;
  • Mise en place d'un comité indépendant d'experts pour la DPJ.

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