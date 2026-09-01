Squelettes des candidats

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé se penche sur la campagne électorale québécoise et les propos de certains candidats politiques qui mettent leurs partis dans l'embarras.

Le candidat du Parti québécois et ancien animateur de radio François Gariépy s’est retrouvé dans l’eau chaude. Ses déclarations ont notamment poussé la CAQ de Christine Fréchette à réclamer le retrait de sa candidature.

Le Parti québécois a riposté en faisant ressortir des passages du roman La déesse des mouches à feu.

De vieilles publications insultantes du candidat conservateur Dominique Dumas, qu'il a tenté d'effacer avant de se lancer en politique, ont également refait surface.

Écoutez l'animateur Patrick Lagacé se pencher sur le sujet, mardi, lors de son tour d'horizon.