Quelques faits intéressants

Savez-vous que la couleur de la petite attache en plastique sur votre sac de pain n'est pas choisie au hasard?

En effet, cette teinte indique le jour précis de sa cuisson : bleu pour le lundi, vert pour le mardi, rose pour le mercredi, blanc pour le jeudi et jaune pour le vendredi.

Écoutez le spécialiste du savoir inutile, Benoît Chartier, qui s'est penché sur cette convention nord-américaine méconnue du grand public, vendredi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

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