Campagne électorale 2026

Un nouveau sondage Synopsis-La Presse secoue le paysage politique : la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) se retrouvent à égalité avec 27 % et 28 % des intentions de vote.
La CAQ bondit de 7 points en deux semaines, alors que le Parti libéral glisse à 20 %. Philippe J. Fournier, créateur de Québec125, analyse ce revirement spectaculaire.
Face à ce resserrement de la lutte entre les deux partis et à l'effondrement du Parti libéral, le chroniqueur Philippe J. Fournier estime que la carte électorale est complètement redessinée. Cette fragmentation du vote ouvre désormais la porte à la possibilité de voir émerger un gouvernement minoritaire lors du scrutin.
Écoutez le chroniqueur à L’actualité et créateur de Qc125, Philippe J. Fournier, analyser les résultats du sondage, ce vendredi, à La commission.
«Le Parti libéral s'approche de son désastre de 2022. M. Milliard ne serait pas élu à Orford avec ces chiffres-là»
Autres sujets abordés
- La chute dramatique du Parti libéral à 20 % des intentions de vote et ses répercussions sur la candidature de Charles Milliard;
- Le clivage générationnel et le fort appui de la CAQ chez les électeurs de 55 ans et plus;
- La baisse graduelle de l'appui au Parti québécois auprès de l'électorat francophone depuis plusieurs mois.