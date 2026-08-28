 Aller au contenu
Campagne électorale 2026

«M. Milliard ne serait pas élu à Orford avec ces chiffres-là»

par 98.5

0:00
14:53

Entendu dans

La commission

le 28 août 2026 12:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«M. Milliard ne serait pas élu à Orford avec ces chiffres-là»
Christine Fréchette (CAQ), Charles Milliard (PLQ), Ruba Ghazal (QS), Paul St-Pierre Plamondon (PQ) et Éric Duhaime (PCQ) / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

Un nouveau sondage Synopsis-La Presse secoue le paysage politique : la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) se retrouvent à égalité avec 27 % et 28 % des intentions de vote.

La CAQ bondit de 7 points en deux semaines, alors que le Parti libéral glisse à 20 %. Philippe J. Fournier, créateur de Québec125, analyse ce revirement spectaculaire.

Face à ce resserrement de la lutte entre les deux partis et à l'effondrement du Parti libéral, le chroniqueur Philippe J. Fournier estime que la carte électorale est complètement redessinée. Cette fragmentation du vote ouvre désormais la porte à la possibilité de voir émerger un gouvernement minoritaire lors du scrutin.

Écoutez le chroniqueur à L’actualité et créateur de Qc125, Philippe J. Fournier, analyser les résultats du sondage, ce vendredi, à La commission.

«Le Parti libéral s'approche de son désastre de 2022. M. Milliard ne serait pas élu à Orford avec ces chiffres-là»

Philippe J.Fournier

Autres sujets abordés

  • La chute dramatique du Parti libéral à 20 % des intentions de vote et ses répercussions sur la candidature de Charles Milliard;
  • Le clivage générationnel et le fort appui de la CAQ chez les électeurs de 55 ans et plus;
  • La baisse graduelle de l'appui au Parti québécois auprès de l'électorat francophone depuis plusieurs mois.

Vous aimerez aussi

Quels impacts auraient la baisse d'impôt de Duhaime? «On reste dans l'attente»
La commission
Quels impacts auraient la baisse d'impôt de Duhaime? «On reste dans l'attente»
0:00
11:09
«On veut moderniser le RQAP»: la CAQ veut bonifier le congé de paternité
La commission
«On veut moderniser le RQAP»: la CAQ veut bonifier le congé de paternité
0:00
9:57
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Baisse d'impôts proposée par Éric Duhaime: une bonne idée?
Rattrapage
Discussion
Baisse d'impôts proposée par Éric Duhaime: une bonne idée?
Des alternatives de voyage en sols canadiens et internationaux
Rattrapage
Boycotter intelligement
Des alternatives de voyage en sols canadiens et internationaux
Le Québec peut-il se passer du pétrole américain?
Rattrapage
Tensions Canada et États-Unis
Le Québec peut-il se passer du pétrole américain?
Est-ce important de déjeuner ou pas?
Rattrapage
Repas matinal
Est-ce important de déjeuner ou pas?
Tarifs de Trump : 3 200 $ de plus par année pour les citoyens du Michigan
Rattrapage
Édito de Nathalie
Tarifs de Trump : 3 200 $ de plus par année pour les citoyens du Michigan
«Est-ce vraiment raisonnable d'avoir des avions F-35 pendant un autre 30 ans?»
Rattrapage
Dépendance envers les États-Unis
«Est-ce vraiment raisonnable d'avoir des avions F-35 pendant un autre 30 ans?»
Réduire la bureaucratie : l'exemple frappant d'une mère d'adulte autiste
Rattrapage
Témoignage
Réduire la bureaucratie : l'exemple frappant d'une mère d'adulte autiste
Le PQ veut «défréchettiser» le gouvernement: «Ça va continuer de brasser»
Rattrapage
Les humeurs de la campagne
Le PQ veut «défréchettiser» le gouvernement: «Ça va continuer de brasser»
«62 % des faillites américaines sont liées au système de santé»
Rattrapage
Édito de Luc
«62 % des faillites américaines sont liées au système de santé»
«On veut moderniser le RQAP»: la CAQ veut bonifier le congé de paternité
Rattrapage
Deux semaines de plus pour les pères
«On veut moderniser le RQAP»: la CAQ veut bonifier le congé de paternité
Quels impacts auraient la baisse d'impôt de Duhaime? «On reste dans l'attente»
Rattrapage
Des milliers de dollars en cadeaux
Quels impacts auraient la baisse d'impôt de Duhaime? «On reste dans l'attente»
Des étiquettes «T» chez Loblaws: bénéfique au consommateur ou au détaillant?
Rattrapage
Guerre commerciale et tarifs
Des étiquettes «T» chez Loblaws: bénéfique au consommateur ou au détaillant?
Retrait des contre-tarifs sur les produits de la mer et campagne électorale
Rattrapage
Discussion
Retrait des contre-tarifs sur les produits de la mer et campagne électorale
Premier jour de la campagne électorale: que doit-on surveiller?
Rattrapage
Élections provinciales
Premier jour de la campagne électorale: que doit-on surveiller?