Campagne électorale 2026

Un nouveau sondage Synopsis-La Presse secoue le paysage politique : la Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti québécois (PQ) se retrouvent à égalité avec 27 % et 28 % des intentions de vote.

La CAQ bondit de 7 points en deux semaines, alors que le Parti libéral glisse à 20 %. Philippe J. Fournier, créateur de Québec125, analyse ce revirement spectaculaire.

Face à ce resserrement de la lutte entre les deux partis et à l'effondrement du Parti libéral, le chroniqueur Philippe J. Fournier estime que la carte électorale est complètement redessinée. Cette fragmentation du vote ouvre désormais la porte à la possibilité de voir émerger un gouvernement minoritaire lors du scrutin.

Écoutez le chroniqueur à L’actualité et créateur de Qc125, Philippe J. Fournier, analyser les résultats du sondage, ce vendredi, à La commission.