Édito de Luc

Dans le cadre d'un communiqué du Parti conservateur du Québec (PCQ) soulignant le fardeau fiscal des Québécois, le chroniqueur Luc Ferrandez réagit aux comparaisons avec nos voisins du Sud.

S'il reconnaît que les taxes et les impôts demeurent élevés au Québec, il rappelle les failles majeures du modèle américain, particulièrement en santé, où un problème médical peut rapidement mener une famille à la faillite.

Écoutez l'édito du coanimateur Luc Ferrandez, ce vendredi, à l'émission La commission.