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Témoignage

Réduire la bureaucratie : l'exemple frappant d'une mère d'adulte autiste

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13:25

Entendu dans

La commission

le 28 août 2026 13:45

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Réduire la bureaucratie : l'exemple frappant d'une mère d'adulte autiste
La commission / Cogeco Média

En pleine campagne électorale où le fardeau administratif est au cœur des débats, Marie-Andrée Girard témoigne de l'absurdité du système.

Sa fille Justine, 23 ans et atteinte d'autisme lourd, de déficience intellectuelle et d'épilepsie, vit dans un centre ministériel du CISSS des Laurentides.

Pour renouveler la tutelle de sa fille aux cinq ans et éviter de perdre ses droits de gestion médicale, l'État exige de nouveaux rapports médical et psychosocial.

Or, en l'absence de travailleur social au dossier, les délais d'attente atteignent deux ans dans le réseau public, alors qu'une évaluation au privé peut coûter jusqu'à 2 800 $.

Écoutez Marie-Andrée Girard partager sa situation, ce vendredi, à l'émission La commission.

Autres sujets abordés

  • La sortie de retraite d'un psychiatre pour remplir la partie médicale du dossier;
  • La proposition d'une auditrice d'élargir aux infirmières praticiennes spécialisées (IPS) le droit de remplir les formulaires;
  • L'impact financier et professionnel sur les parents d'enfants lourdement handicapés.

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