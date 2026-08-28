Témoignage

En pleine campagne électorale où le fardeau administratif est au cœur des débats, Marie-Andrée Girard témoigne de l'absurdité du système.

Sa fille Justine, 23 ans et atteinte d'autisme lourd, de déficience intellectuelle et d'épilepsie, vit dans un centre ministériel du CISSS des Laurentides.

Pour renouveler la tutelle de sa fille aux cinq ans et éviter de perdre ses droits de gestion médicale, l'État exige de nouveaux rapports médical et psychosocial.

Or, en l'absence de travailleur social au dossier, les délais d'attente atteignent deux ans dans le réseau public, alors qu'une évaluation au privé peut coûter jusqu'à 2 800 $.

Écoutez Marie-Andrée Girard partager sa situation, ce vendredi, à l'émission La commission.

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