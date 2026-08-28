Deux semaines de plus pour les pères

La CAQ dit vouloir moderniser et rendre plus accessible le RQAP, plus particulièrement pour les pères.

Leur candidate à Rivière-du-Loup, Amélie Dionne, explique que la Coalition avenir Québec souhaite notamment bonifier de deux semaines le congé de paternité.

Il serait aussi possible pour les parents de transférer des prestations à un grand-parent ou un proche qui leur viendrait en aide en cas de besoin.

Les prestations parentales pourraient également être davantage étalées, passant de 18 mois actuellement, à 60 mois (cinq ans), moyennant l'accord de l'employeur.

Écoutez Amélie Dionne, candidate de la Coalition avenir québec dans Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques, expliquer cette promesse aux animateurs Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau.