Des milliers de dollars en cadeaux

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a promis une baisse d'impôts de 8726 $ par famille sur cinq ans, vendredi matin, mais est-ce vraiment réaliste?

Selon l'expert Luc Godbout, la réponse courte est «non», considérant la situation financière dans laquelle se trouve actuellement le gouvernement du Québec.

Il demeure toutefois «en attente» de voir si la mesure du PCQ sera accompagnée de nouvelles sources de revenus et où le parti va couper.

Écoutez Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, mettre en perspective la promesse conservatrice à La commission.