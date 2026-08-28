Des milliers de dollars en cadeaux

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Quels impacts auraient la baisse d'impôt de Duhaime? «On reste dans l'attente»

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Entendu dans

La commission

le 28 août 2026 12:46

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Quels impacts auraient la baisse d'impôt de Duhaime? «On reste dans l'attente»
Éric Duhaime était du côté de La Peltrie, vendredi matin / Cogeco Média

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a promis une baisse d'impôts de 8726 $ par famille sur cinq ans, vendredi matin, mais est-ce vraiment réaliste?

Selon l'expert Luc Godbout, la réponse courte est «non», considérant la situation financière dans laquelle se trouve actuellement le gouvernement du Québec.

Il demeure toutefois «en attente» de voir si la mesure du PCQ sera accompagnée de nouvelles sources de revenus et où le parti va couper.

Écoutez Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, mettre en perspective la promesse conservatrice à La commission.

«C'est sûr que baisser les impôts et espérer que ça va faire de la croissance économique pis que notre budget va se rééquilibrer, c'est difficile de croire à ça. Le ministre des Finances a le temps de perdre son emploi plusieurs fois avant que ça se soit matérialisé.»

Luc Godbout

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