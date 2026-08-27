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Élections provinciales

Premier jour de la campagne électorale: que doit-on surveiller?

par 98.5

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15:53

Entendu dans

La commission

le 27 août 2026 14:28

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Premier jour de la campagne électorale: que doit-on surveiller?
La commission / Cogeco Média

C'est officiel, la compagne électorale est commencée!

Mais que doit-on garder à l'œil, alors que les candidats s'apprêtent à se livrer une grande bataille de 39 jours, pour remporter le vote des électeurs de la province?

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur politique à L'actualité et créateur de Qc125, faire le point, jeudi, à La commission.

 «C'est toujours révélateur de regarder l'itinéraire des partis, parce que les partis politiques sérieux font des sondages dans certaines régions et certains "hot spots" pour voir où ils devraient essayer de faire des gains. Ils veulent faire une première impression.»

Philippe J. Fournier

Autres sujets abordés:

  • L'impact de la guerre commerciale avec les États-Unis et des tarifs douaniers sur la question de l'urne;
  • Les défis particuliers du Parti libéral en Estrie et du Parti conservateur dans la région de Québec;
  • La rareté historique des gouvernements minoritaires durables au Québec.

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