Élections provinciales

C'est officiel, la compagne électorale est commencée!

Mais que doit-on garder à l'œil, alors que les candidats s'apprêtent à se livrer une grande bataille de 39 jours, pour remporter le vote des électeurs de la province?

Écoutez Philippe J. Fournier, chroniqueur politique à L'actualité et créateur de Qc125, faire le point, jeudi, à La commission.