Mythe ou réalité?

Le besoin de sommeil évolue tout au long de la vie, tout en demeurant essentiel à la santé globale. Mais, est-il vrai que le nombre d'heures nécessaires diminue avec l'âge?

Pas nécessairement, selon Maude Bouchard, professeure en psychologie spécialisée en troubles du sommeil. Elle explique que les recommandations pour les adultes se situent entre 7 et 9 heures de repos par nuit, alors que les personnes de 65 ans et plus peuvent se contenter de 7 à 8 heures de sommeil. Il ne s'agit toutefois pas d'une diminution de ce besoin, mais bien des changements dans le sommeil qui devient naturellement plus fragmenté avec l'âge.

Écoutez Maude Bouchard, professeure en psychologie spécialisée en troubles du sommeil à l’Université du Québec à Chicoutimi, en discuter, mercredi, à La commission.

Pour optimiser la qualité du repos, elle souligne l'importance d'une activité physique régulière et d'une bonne gestion de la caféine, de l'alcool et des horaires de repas.

Ces facteurs seraient particulièrement cruciaux chez les femmes en périménopause et en ménopause.