Tomber amoureux des robots

Face à l'émergence d'intelligences artificielles capables de simuler des relations humaines et au phénomène d'utilisateurs tombant amoureux de robots conversationnels, la Chine a mis en place de nouvelles règles strictes.

L'objectif principal est de contrer la dépendance émotionnelle et d'aborder des enjeux démographiques majeurs, alors que la baisse des mariages et de la natalité est en partie attribuée à l'isolement numérique.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle se pencher sur le phénomène, vendredi, à Lagacé le matin.