Réponses surprenantes

Un vaste scandale secoue la France au sujet de Gemini, l'intelligence artificielle conversationnelle développée par Google.

L'outil fait face à des critiques après la diffusion de tests faits par des utilisateurs, révélant des biais racistes et des stéréotypes flagrants.

L'IA proposait des réponses particulièrement stigmatisantes envers les populations algériennes, libyennes, pakistanaises ou saoudiennes, allant jusqu'à conseiller d'appeler la police, tout en adoptant un ton bienveillant pour les citoyens espagnols ou italiens.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux, Frédéric Labelle, aborder le sujet, jeudi, à Lagacé le matin.